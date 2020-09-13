برلماني: أناشد رئيس الوزراء بمد العمل بقانون التصالح لـ6 أشهر أخرى

قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتبقى 18 يومًا للانتهاء من العمل بقانون التصالح، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن يتقدم المليون و250 ألف مواطن المخالفين المتبقيين بطلبات التصالح في تلك المدة القصيرة.

وناشد «الفيومي» خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، الدكتور مصطفى مدبولي بمد العمل بقانون التصالح لستة أشهر أخرى، مؤكدًا أن القانون أعطى «مدبولي» هذا الحق.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن عدم وجود ما يقرب من مليوني عقار في السجلات الحكومية نتيجة لعدم التصالح، سيمثل مأساة حقيقية.

وناشد المخالفين بالتقدم للتصالح قائلًا: «هذه فرصة ذهبية قد لا تتكرر مرة أخرى.. أرجو أن تستغلها؛ لأنها لمصلحتك في النهاية».