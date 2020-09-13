قصر ثقافة مطروح يواصل برنامج صيف 2020

قدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة مطروح عروضها لليوم الثانى، وذلك ضمن برنامج صيف 2020، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، حيث تضمنت العروض مجموعة مميزة من الأغانى بقيادة سامح إبراهيم، منها: "كل ما أقول التوبة، يا حلو نادينى، يا أهل الهوا، يا واد يا تقيل، أسمر يا أسمرانى، فين قلبى، محسوبكم انداس، يا أغلى اسم فى الوجود"، حضر الحفل مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور .

استمر الفرع فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث عقدت محاضرة بنادى التذوق الموسيقى عن المقامات الموسيقية قدمها الفنان محسن أحمد، تحدث خلالها عن مقام العجم، كما أقيم معرض فنى بقصر الثقافة للفنانة دعاء صبرى، تضمن كبير عدد من اللوحات الفنية.