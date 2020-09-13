 قصر ثقافة مطروح يواصل برنامج صيف 2020 - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2020 3:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

قصر ثقافة مطروح يواصل برنامج صيف 2020

شيماء شناوي
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 2:55 ص | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 2:55 ص

قدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة مطروح عروضها لليوم الثانى، وذلك ضمن برنامج صيف 2020، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، حيث تضمنت العروض مجموعة مميزة من الأغانى بقيادة سامح إبراهيم، منها: "كل ما أقول التوبة، يا حلو نادينى، يا أهل الهوا، يا واد يا تقيل، أسمر يا أسمرانى، فين قلبى، محسوبكم انداس، يا أغلى اسم فى الوجود"، حضر الحفل مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور .

استمر الفرع فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين، حيث عقدت محاضرة بنادى التذوق الموسيقى عن المقامات الموسيقية قدمها الفنان محسن أحمد، تحدث خلالها عن مقام العجم، كما أقيم معرض فنى بقصر الثقافة للفنانة دعاء صبرى، تضمن كبير عدد من اللوحات الفنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك