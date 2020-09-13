بنوك صينية تشهد ارتفاعا في خدمات حفظ الأصول

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ذكرت رابطة المصارف الصينية، أن صناعة المصارف في الصين شهدت ارتفاعا في خدمات حفظ الأصول، حيث تسعى البنوك لتوسيع نشاطها والحفاظ على الربحية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وبلغت الأصول المحفوظة من قبل قطاع المصارف في الصين 26ر153 تريليون يوان "حوالي 41ر22 تريليون دولار أمريكي" في نهاية عام 2019، بارتفاع نسبته 15ر5% عن نهاية العام السابق.

وهناك تسارع في وتيرة النمو من 01ر3%، المسجل في نهاية عام 2018 .

وتطور بنوك صينية أنشطة وسيطة، مثل خدمات حفظ الأصول لتحقيق ربح، بدلا من الاعتماد على هوامش فائدة صافية.

وتشمل خدمات حفظ الأصول في البنوك تسوية رأس المال وحماية الأصول وإدارة الثروات.