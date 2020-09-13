الجامعات الإسلامية: معنيون ببناء الطلاب علميا وثقافيا واجتماعيا وأخلاقيا

أكد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد، أن التعليم الجامعي أحد العناصر الأساسية في دعم التنمية البشرية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الجامعة معنية أساسا ببناء البشر بناء علميا وثقافيا واجتماعيا وأخلاقيا.

وقال العبد -في افتتاح المؤتمر الدولي "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم" المقام بجامعة الإسكندرية اليوم الأحد- إن الطالب الجامعي يعد مستقبل البلاد، فإعداده وتكوينه وتزويده بأرقى العلوم وأحدث المعارف والخبرات، يجعله في المستقبل يدير دفة المجتمع على أسس علمية سليمة، تبني المجتمع بناء قويما بعيدا عن التطرف والكراهية.

وأضاف أن الاهتمام بأركان العملية التعليمية من أستاذ وطالب ومنهج أمر في غاية الأهمية، فالأستاذ الجامعي قدوة لطلابه واجب عليه أن يكون متقِناً لعمله ومادته العلمية، ملتزما بمعايير الجودة لأنه يقوم بتنمية العقل وصقله وإكسابه المهارات والمعارف والأخلاقيات، ومهتما بمظهره وجوهره، موضحا أن المنهج الدراسي ينبغي أن يقوم على الوسطية والاعتدال والتقدم في الفكر ودقة النظر في ضوء التطور التكنولوجي ومتطلباته.

وأشار العبد إلى أن التعليم الجامعي أحد أهم القوى التي تحقق التنمية الاقتصادية والتقدم والازدهار، ومن ثم وجب ترسيخ العلاقة بين الجامعة والمجتمع من خلال تنمية البحث العلمي والتطبيقي وربطه بواقع العمل والإنتاج، ومن خلال النظر في مشكلات الصناعة والزراعة ومعوقات العمل، وإعداد الكفاءات البشرية التي يحتاجها المجتمع في مختلف الأنشطة، والاهتمام بالتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف المأمولة.

ونوه بأن المؤسسات التعليمية عامة والجامعية خاصة تعد منارات لترسيخ القيم والمبادئ الصحيحة، وأن القيم الإسلامية هي مجموعةُ الأخلاق المستوحاة من القرآن والسنة التي تصنع نسيج الشخصية المتكاملة القادرة على التفاعل الحي مع المجتمع، وعلى التوافق مع أعضائه وعلى العمل بجد وإخلاص من أجل النفس والأسرة والوطن والإنسانية.

وأكد أنه يجب غرس الأخلاق والقيم في نفوس الشباب، لافتا إلى أن الأخلاق الفاضلة والقيم الرفيعة تُسهم إسهاما بالغا في تحسين المجتمع وتقدمه لعظم شأنها، وجليل قدرها فهي تملأ المجتمع عدلا وبرا وتقوى وإحسانا، مستشهدا بقول الله عز وجل: "وقولوا للناس حسنا"، مشيرا إلى أن أحسنَ من تحلى بالخلق الكريم هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: "وإنك لعلى خلق عظيم".

وشدد العبد على أهمية العودة بالجامعات والمراكز البحثية إلى ترتيب علمي عالمي أفضل وبالاهتمام بالعلم والعلماء، والباحثين المخلصين النجباء، لخدمة المجتمعات ورفعة القيم، مؤكدا أنه لدينا من أهل العلم والإداريين ما يُؤهل لذلك.