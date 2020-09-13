البنك المركزي التايواني يحث المتعاملين على الحد من مبيعات الدولارات الأمريكية

حث البنك المركزي التايواني، المتعاملين على الحد من مبيعات الدولارات الأمريكية وعدم تفريغ كميات كبيرة في معاملات وحيدة، لكنه لم يحدد سقفا، حسب بيان صادر عن السلطة النقدية، طبقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

يأتي البيان في أعقاب تقارير إعلامية بأن البنك المركزي فرض قيودا على مبيعات البنوك للعملة الأمريكية إلى ما لا يزيد على خمسة ملايين دولار، لكل معاملة في سوق الصرف الأجنبي.

وقال البنك المركزي التايواني إن عددا محدودا من البنوك تطلع لبيع كمية كبيرة من الدولارات الأمريكية في طرح واحد في الأيام الأخيرة وهذا يضر بسرعة التعامل وحقوق بنوك أخرى في تقديم طروح.