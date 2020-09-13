مصر تؤكد دعمها لإجراءات تحالف دعم الشرعية في اليمن للتعامل مع ممارسات ميليشيا أنصار الله

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا "أنصار الله"، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.

وأكدت مصر على اصطفافها بجانب المملكة في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وقوات ميليشيا "أنصار الله".

وأدانت مصر قيام ميليشيا "أنصار الله" باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، ما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.

وأشارت وزارة الخارجية إلى الأهمية البالغة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي، وتُثمن مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف.