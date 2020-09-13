المسماري: السراج مسؤول عن عقد اتفاقيات مشبوهة أدت إلى ضياع السيولة النقدية

قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الشعب الليبي يعاني كثيرًا من الانقسام في مؤسسات الدولة، والفساد المالي والإداري، مشيرًا إلى أنه يعاني من تسلط المليشيات الإرهابية على مصادر القرار السياسي في طرابلس والمؤسسات المالية.



وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضاية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، مسؤول عن تهريب الأموال وعقد صفقات واتفاقيات مشبوهة أدت إلى ضياع السيولة النقدية.



وأشار إلى أن الشعب الليبي خرج في مظاهرات ضد الفساد والخراب والانقسام وضد الوجود الأجنبي، قائلًا إن الجيش أصدر بيانًا رسميًا يقضي بحماية التظاهرات، بشرط أن تكون سلمية بعيدة عن تهديد أمن المواطنين في منازلهم وأنفسهم.



وعن الأوضاع العسكرية، أكد متحدث الجيش الليبي أن العمليات العسكرية متوفقة منذ 8 يونيو الماضي عقب مبادرة «إعلان القاهرة»، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن القوات احتفظت بحقها في الاستطلاع والتعامل مع أي تهديد للقوات المتمركزة في سرت والجفرة.





