محافظ البحر الأحمر يوافق على قبول 15 طالبا بمدرسة تمريض مرسى علم

قال اللواء واصف عدلي، رئيس الوحدة المحليه لمدينة مرسى علم، إن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وافق على دخول 15 طالبا بمدرسة التمريض في مرسى علم.



وأضاف عدلي، أنه أرسل مذكرة للمحافظ يطالب فيها بالسماح بقبول 15 طالبا وطالبة من أبناء مدينة مرسى علم للالتحاق بمدرسة التمريض، بعد أن تقدم أولياء أمور الطلبه بطلبات ناشدوا فيه المحافظ بقبول أبنائهم.



وفي السياق ذاته قدم أولياء الأمور الشكر للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بعدما لبى طلباتهم بالتحاق أبنائهم بمدرسه التمريض، كما وجهوا الشكر لرئيس مدينه مرسى علم لاهتمامه بقضيه أبنائهم.