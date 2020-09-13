أزمة كورونا تغلق باب رزق سيدات بنجلاديش فى مزارع سرطان البحر

وجدت سيدات بنجلاديش -بدعم الجمعيات الأهلية- فرصة لإنعاش اقتصاد البلاد وتحسين ظروف أسرهن المعيشية، والتكيف مع تبعات التغير المناخى من فيضانات، وكل ذلك عبر نشاط بسيط وهو المزارع السمكية لسرطان البحر، والذى يتم تصدير كميات منه للصين بأرباح عالية، لكن إغلاق سوق السرطانات بالعاصمة البنجلاديشية جعل حياة أولئك السيدات على المحك.

وبحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، عن جمعية الخدمات التطوعية عبر البحار، إن الجمعية تتعامل مع 358 مزرعة سرطانات لسيدات بنجلاديشيات والتى يتم تصدير محاصيلها للصين بربح سنوى 33 مليون جنيه إسترلينى تعود بالنفع على الاقتصاد المحلى.

ويقول شافكور رحمن مدير فرع الجمعية ببنجلاديش، إن كساد سوق السرطانات بأوج موسم حصاده تزامنا مع موعد دخول المدارس، ينذر بمعاناة الكثير من الأسر وإعاقة العملية التعليمية للأبناء لقلة الموارد المالية.

وقد رصدت المنظمة أن عوائد المزارع السمكية ترفع من دخل السيدات القائمات بها أكثر من القائمات بالأعمال اليدوية ب18% أي 580 جنيها إسترلينيا سنويا.

وتقول ساثى داس من منغالا جنوب بنجلاديش، والتى بدأت استزراع السرطانات البحرية منذ 6 أعوام، إنها لم تعد تملك ما تنفق به على بيتها بعد كساد سوق السرطانات إذ باعت الكثير من مقتنياتها لسد العجز المادي، مضيفة أن زوجها أيضا تضرر عمله كثيرا وكليهما يقترض من الجيران لتغطية نفقات البيت مع مخاوف من عدم قدرتهما على تسديد الديون.

وذكرت الجمعية أن توقف تصدير السرطانات نتيجة لعدم قدرة المشترين الصينيين على التواصل مع المزارعات بعد إغلاق سوق العاصمة، تسبب بانخفاض سعر السرطانات ب80% من 9 جنيهات لنحو جنيه واحد، وذلك رغم موسم احتفالات الخريف الصينية الذي يشهد شراء كبير للسرطانات.

وتحولت معظم المزارعات، خلال فترة الإغلاق، لاستزراع الجنبري والسمك الأبيض بمزارع السرطان.

وتسبب الإعصار الأخير بتدمير محاصيل المزارعات من السرطان ما فاقم أزماتهن.

وتقول داس إنها تفتقد كثيرا الكسب من تعب يداها نظرا لأن المجتمع فى بنجلاديش محافظ ولا يحبذ عمل المرأة لذلك كانت مزارع السرطان من الأعمال القليلة المسموح للمرأة البنجالية مزاولتها.