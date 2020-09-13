قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن محطات «سيمنز» لتوليد الكهرباء أعلى كفاءة موجودة، وتوفر في الوقود، لافتًا إلى وجود خطط مستقبلية مرنة، نظرًا لأن إدخال مصادر أخرى يمنح حرية في زيادة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه لابد من وجود هذه المحطات لتلبية جميع الاحتياجات، متابعًا: «الاستثمار الداخلي أو الخارجي يخاف من عدم استقرار توزيع الكهرباء».

وأوضح أن مشروع تصدير الكهرباء لأوروبا مازال قيد الدراسة، للربط مع قبرص واليونان، من أجل تبادل حوالي 2000 ميجا وات على مرحلتين، معقبًا: «موضوع التسعير لسه سابق لأوانه»، بحسب تعبيره.

وعن العدادات مسبوقة الدفع، أشار إلى أن هناك هيكلة في الشرائح، ليعاد حساب الاستهلاك حسب الشريحة التي وصل إليها المواطن في الاستهلاك، مضيفًا: «في الفاتورة العادية هذا الأمر غير ملحوظ».

وذكر أن فرق الحساب سيتم سداده من قبل المواطن عند شحن فاتورة الشهر الجديد، موضحًا أن المواطن في هذه الحالة يعتبر مديونًا.