الجيش الكويتي يجري تدريبات بالذخيرة الحية بعد غد

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأحد، قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء.

وقال بيان صادر عن الجيش الكويتي اليوم، إن ميدان الرماية البحري والمشار إليه على مسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروة، وبمسافة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت رئاسة الأركان جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.