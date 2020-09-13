 وزارة الداخلية الكويتية: ضبط أول مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة في البلاد - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2020 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزارة الداخلية الكويتية: ضبط أول مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة في البلاد

وزارة الداخلية الكويتية
وزارة الداخلية الكويتية
الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 10:39 ص | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 10:39 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، من ضبط أول مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة في البلاد؛ يديره مواطن خليجي واثنين من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الكويتية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مواطن خليجي، واثنين من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، بإقامة مصنع لصناعة حبوب (الكبتاجون) المخدرة في منزل المتهم الخليجي بمنطقة الدوحة؛ تمهيدا لترويجها بين أوساط الشباب الكويتي.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم مداهمة المصنع وضبط المذكورين، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ومصنع متكامل لتصنيعها؛ حيث عثر على مكبس خاص بتصنيع الأقراص المخدرة، ومواد أولية تستخدم في عملية التصنيع، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الفحص والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهم استوردوا المكبس وأدوات التصنيع من احدى الدول الآسيوية، وأنهم على دراية كافية بالمواد التي تستخدم بالتصنيع، بعد أن تحصلوا عليها من مواقع متخصصة على شبكة الإنترنت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك