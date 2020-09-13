محافظ بورسعيد يلتقي مسؤولي شركة أنابيب البترول

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مسؤولي شركة أنابيب البترول، بديوان عام المحافظة؛ وذلك لبحث التوسعات الخاصة بالشركة في منطقة التجميع بالرسوة جنوب بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال اللقاء مع مسؤولي شركة أنابيب البترول كافة الجوانب والإمكانات المتاحة للبدء في خطة التوسع بالشركة، بما يتيح سهولة تداول المواد البترولية بين الميناء ومنطقة التجميع، مع توفير أعلى درجات الأمان، مما يساهم في رفع معدلات استيراد وتصدير المنتجات البترولية في المحافظة، تماشيًا مع التوسعات التي تتم في مختلف القطاعات ببورسعيد.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن توسعات شركة أنابيب البترول في منطقة التجميع بالرسوة ستشمل إقامة مضخات لرفع وسحب المنتجات البترولية من المحطة والعكس، بالإضافة إلى خزانات نصف أرضية لتخزين المنتجات، وذلك في إطار الحرص على تطوير الخدمات المقدمة في مجال نقل وتخزين المواد البترولية وتداولها بما يوفر سهولة وسرعة إنجاز الأعمال.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد حاليا خطة موسعة لتنمية كافة المجالات ببورسعيد بالتوازى بما يساهم في الارتقاء بالخدمات وسهولة تقديمها، وتنمية مشروعات غرب وشرق المحافظة والتي تساهم في نمو المحافظة في كافة المجالات.