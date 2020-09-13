 ترامب يزور ولاية نيفادا الأمريكية لحشد الدعم الجماهيري - بوابة الشروق
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ترامب يزور ولاية نيفادا الأمريكية لحشد الدعم الجماهيري

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 9:23 ص

توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى ولاية نيفادا الأمريكية، وذلك في محاولة لحشد مزيد من الدعم الجماهيري هناك خاصة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن منافسه عن الحزب الديمقراطي جو بايدن يتفوق عليه هناك.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن ترامب يتأخر عن بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في استطلاعات الرأي الوطنية وفي نيفادا، التي خسرها ترامب أمام كلينتون في سباق الرئاسة عام 2016.

ويعتزم ترامب حضور فعاليات انتخابية في ولايتي نيفادا وأريزونا خلال 3 أيام، حيث ستتطلب الرحلة منه التوقف في ولاية كاليفورنيا غدا الاثنين للوقوف على آخر تطورات الحرائق هناك.

وتشهد السواحل الغربية للولايات المتحدة منذ أيام عشرات الحرائق تتوزع قرب الحدود مع كندا والمكسيك وفي ولايات واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا، تمددت جراء الجفاف المزمن الذي تعاني منه المنطقة وهبوب رياح قوية.


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