انتخاب مرشح ترامب لرئاسة بنك التنمية للبلدان الأمريكية

فاز مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ماوريسيو كلافير- كاروني، بالانتخابات لرئاسة بنك التنمية للبلدان الأمريكية، ليضع ترامب شخصية أمريكية على رأس البنك المهم بينما يتطلع إلى مواجهة نفوذ الصين في نصف الكرة الأرضية الغربي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وفاز كلافير- كاروني، كبير مديري ترامب لشؤون نصف الكرة الأرضية الغربي في مجلس الأمن القومي، بالانتخابات، اليوم السبت، خلال اجتماع افتراضى بأصوات ما لا يقل عن 15 دولة من أصل 28 دولة عضو في المنطقة، حسبما ذكر بنك التنمية للبلدان الأمريكية في بيان عبر البريد الإلكتروني، دون ذكر العدد في التصويت النهائي.

ومن المقرر أن يبدأ كلافير- كاروني ولاية مدتها خمس سنوات في أكتوبر المقبل، ليصبح أول أمريكي يقود المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وجاء الفوز بعد امتناع الأرجنتين عن التصويت بغرض الاحتجاج وحثها الدول الأخرى على الانضمام إليها.