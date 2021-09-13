قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل على تفاصيل صغيرة بملف تعويضات عمال الحديد والصلب بحلوان، مؤكدًا أنها تحرص على أن يكون الاتفاق واضح للغاية، وتحت إشراف وزارة القوى العاملة.



وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الملف تبقى به نقطة أو اثنين، معلقًا: «نحن متضررون من التأخر، نتحدث عن أجور شهرية تتحاوز 55 مليون جنيه ونرغب من الانتهاء بسرعة لدفع التعويضات».



وعن تفقده اليوم محلج القطن المطور بمحافظة الفيوم، أوضح أنه أول محلج افتتح من أصل 7 ضمن خطة الوزارة لتطوير شركات الغزل والنسيج، قائلًا إن الوزارة تتعاون مع شركة هندية لتطوير المحالج السبعة بتكنولوجيا جديدة على مصر.



وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن جولته التفقدية اليوم شهدت الاطمئنان على رفع الكفاءة الإنتاجية بنسبة 50% من حيث الكمية والجودة، موضحًا أن نسبة الفاقد في المحلج بعد التطوير تكاد تصل إلى 0%.



ولفت إلى تطبيق نفس البرمجة المستخدمة في معدات محلج الفيوم بالمحالج الأخرى الموجودة ضمن خطة الوزارة، معلنًا عن الانتهاء من تطوير 3 محالج هذا الموسم حتى تساهم بشدة في المنتج.



وذكر أنه حضر اليوم مزادًا لتداول القطن الزهر في الفيوم بمشاركة أكثر من 14 شركة تجارة، متابعًا أن الوزارة تشرف على منظومة القطن الزهر بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة للعام الثالث على التوالي.



وتابع أن سعر قنطار القطن بالمزاد بلغ 3875 جنيها وهو رقم مضاعف مقارنة بالسعر منذ عامين، مرجعًا هذا الارتفاع إلى تضاعف الأسعار العالمية للأقطان، خلال الفترة الماضية.



وتفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محلج القطن المطور، للوقوف على أعمال التطوير وآليات التشغيل، وكذلك موقع إنشاء معصرة زيت بذرة القطن بالمحلج.





