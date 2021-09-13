علق الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، على واقعة «عروس حلوان»، قائلًا إن ادعاء خروج الجن من جسد الإنسان كذب وضلال، فضلًا عن أن الجن ليس له سلطان على الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «بعض رجال الدين منتسبين وغير منتسبين للأزهر يعملون على أن الجن يخترق جسد الإنسان»، مؤكدًا أن الإنسان أقوى من الجن علميًا.

وتحدى على الهواء أي عالم أو مدعي إثبات أن الجن يلتبس بالإنسان، مستشهدًا بمقولة الإمام الغزالي التي استنكر فيها انتشار تلك المعتقدات في الدول العربية وعدم وجود أثر لها في الدول الأجنبية.

وأعرب عن تعجبه من الحملات المخصصة لجمع الأعمال من القبور والتي تروج لها بعض القنوات الفضائية، لافتًا إلى أن البعض يتردد في علاج المسائل المماثلة ولا يعلن كلمة الحق بصورة واضحة.

وأشار إلى أنه «يجب عقاب إمام المسجد الذي قصر في أن تكون الكلمة العليا بشأن خرافات الجن؛ لأنه صاحب التخصص»، منوهًا إلى أن «هذا الفكر الضلالي الخرافي ينفق عليه ملايين الدولارات».

وذكر أن إحدى السيدات جاءت إليه لتشكو الاعتداء عليها من معالج للجن ادعى علاجها واشترط عدم ذهاب زوجها أو أبيها إلى الجلسات، موضحًا أن هذا الشخص أخبرها بأن من يعتدي عليها هو الجن.

وأكد على أن الاختلاف حول مسألة خروج الجن من جسد الإنسان جزء من غيبوبة الأمة، مضيفًا أن الجن أجسام نارية خلقت من نار قادرة على التشكل بأشكال حسنة وقبيحة وتختلف عن الملائكة بأن منهم صالح وطالح ومنهم المذنب.

وعبّر عن أسفه بعدم اعتراف المجتمع بالطب النفسي، وخاصة أن النفس البشرية أعقد شيء في الدنيا وتصيبها الأمراض، مؤكدًا أن «عروس حلوان» ضحية مجتمع غير منصف.

وناشد الدولة رعاية المواطنين فكريًا وتوعويًا من خلال خطاب ديني أساسه كتاب الله وسنة رسوله، مختتمًا أن الدعم لا يقتصر على منح المواطنين السكر والزيت.

وقيد رجل زوجته بالحبال وأحضر لها دجالًا قام بضربها وتعذيبها لإخراج الجن من جسدها فخرجت روحها، وتمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من كشف غموض الحادث والقبض على المتهمين، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن زوج المجني عليها أحضر الدجال لعلاج زوجته التي تعاني من حالة نفسية بعد أسبوع من زواجهما، مؤكدة أن زوج المجني عليها ساعد الدجال في تنفيذ جريمته، في جلسات العلاج ليقوم الدجال بضربها بدعوى إخراج الجن حتى سقطت على الأرض جثة هامدة.