قال الإعلامي عمرو أديب، إن فيروس كورونا «نشيط» الآن دون التفرقة ما بين الفيروس الأصلي والمتحورات الموجودة مثل «دلتا»، منوهًا إلى أن أعداد الإصابات في تزايد مستمر.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن بعض المواطنين أصيبوا بالفيروس أكثر من مرة، معلقًا: «بدون أعداد وزارة الصحة نسمع عن أناس نعرفهم توجهوا إلى المستشفى ومنهم من توفاه الله».

وأشار إلى أن إصابات كورونا في مصر مقارنة بالنسب الموجودة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قليلة؛ لكن الزيادة مضطردة، معربًا عن أمله في التعامل مع الأمر بمزيد من الاهتمام، خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «لعبنا كثيرًا ورحنا إسكندرية والساحل واتفسحنا بدعوى أن تلك الأماكن بها هواء طلق وأماكن مفتوحة، لكننا عدنا إلى موسم الكورونا وقاعدة معانا مدة طويلة»، موضحًا أن العلماء أفادوا بأن الفيروس سيصبح مرضًا موسميًا، خلال السنوات المقبلة.