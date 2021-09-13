 الليلة.. طابت صحتكم برنامج طبي على قناة اقرأ - بوابة الشروق
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الليلة.. طابت صحتكم برنامج طبي على قناة اقرأ


نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 3:34 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 3:34 م

تعرض قناة "اقرأ" بداية من الليلة البرنامج الطبي "طابت صحتكم"، والذي يذاع اثنين من كل أسبوع في العاشرة والنصف مساءً، وهو برنامج حواري طبي يستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية، ويسلط الضوء على أبرز المشاكل الصحية التي قد تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها من الناحية الطبية مع تقديم نصائح وحلول للمشاهدين.

والبرنامج يهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع في مختلف الجوانب الطبية وكيفية التعامل مع الأمراض والأعراض الصحية الطارئة التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الطبية.

و"طابت صحتكم" برنامج تقدمه الدكتورة نشوى السكري، وتعاد حلقاته في العاشرة والنصف صباح الخميس.


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