أعلن قائد مركز العمليات الوطنية للوقاية من تفشي "كوفيد-19" في سريلانكا الجنرال شافيندرا سيلفا، اليوم الأحد، تسجيل 2642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال الجنرال شافيندرا سيلفا -في تصريح لصحيفة "ديلي نيوز" السريلانكية- إن إجمالي عدد المصابين بجائحة كورونا في البلاد ارتفع إلى 485 ألفا و922 حالة، بعد تسجيل الحالات الجديدة، فيما سجلت البلاد 144 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 11 ألفا و296 حالة.

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