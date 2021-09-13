 يونيسف: العراق يتلقى أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح كورونا بموجب «كوفاكس» - بوابة الشروق
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يونيسف: العراق يتلقى أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح كورونا بموجب «كوفاكس»

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 8:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 8:30 ص

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، تلقي العراق أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إيطاليا، بموجب نظام مشاركة اللقاحات "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وأوضحت اليونيسف، التي تشارك في العمل مع منظمة الصحة العالمية -في بيان نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية- أن العراق استقبل 100 ألف و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وهي أول دفعة من 15 مليون جرعة تعهدت إيطاليا بالتبرع بها إلى مبادرة "كوفاكس".
جدير بالذكر أن أكثر من 4 ملايين شخص في العراق تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما يعادل نحو 10% من سكان البلاد، حسب الصحيفة.


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