شقيق دوقة كامبريدج كيت يتزوج خطيبته اليزي ثيفينت في حفل بجنوب فرنسا

أعلن جيمس ميدلتون شقيق دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زواجه من خطيبته المحللة المالية الفرنسية اليزي ثيفينت، وذلك عقب إرجاء حفل الزفاف مرتين بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جيمس -34 عاما- الشقيق الأصغر لكيت، زوجة الأمير ويليام، كشف أنه تزوج خطيبته -32 عاما- أمس الأول السبت في حفل حضره "أفراد الأسرة والأصدقاء".

وأجريت مراسم الزفاف في قرية بالريفييرا الفرنسية.

وحضر مراسم الحفل الأمير ويليام وكيت بالإضافة إلى بيبا، شقيقة جيمس الأخرى وزوجها رجل الأعمال جيمس ماثيوز.

ونشر جيمس صورة له مع زوجته أمس الأحد على صفحته على موقع "إنستجرام"، وكتب أسفلها: "أمس تزوجت حب حياتي، وكنت محاطا بأفراد أسرتي وأصدقائي وبالطبع مجموعة من الكلاب في قرية بورم لي ميموساس الجميلة. الكلمات لا تستطيع أن تصف مدى سعادتي".

وكان الزوجان قد التقيا عام 2018، وأعلنا خطوبتهما عام 2019، وكان يعتزمان الزواج في مايو العام الماضي، ولكنها اضطرا لإرجاء حفل الزفاف مرتين بسبب جائحة كورونا.