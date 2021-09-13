السويد تدرس وضع قواعد اقتصادية جديدة بسبب الأزمة المناخية الحادة

في موطن الناشطة البيئية جريتا تونبرج، تدعو وزيرة بارزة بالحكومة إلى إصلاح السياسة الاقتصادية للتعامل مع الوتيرة الخطيرة التي تزداد بها حرارة الكوكب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أسا ليندهاجن، وزيرة الأسواق المالية بالسويد وعضو حزب الخضر في مقابلة، "في ظل أزمة المناخ الحادة هذه، نحتاج إلى الاستثمار.

وتابعت أن إطار العمل الحالي للسياسة المالية "مهم لتمويلات الحكومة، لكن من المهم أيضا أن يتم تعديله ليتلائم مع تغير المناخ، لكي لا يصبح حجر عثرة أمام الاستثمارات الضرورية".

وتكشف هذه التصريحات القلق الذي يشعر به عدد متزايد من السياسيين بشأن الإرث الذي سيتركونه إذا لم يتخذوا خطوات أكثر حزما لمكافحة تغير المناخ، وقد أوضح الاتحاد الأوروبي بالفعل أن خطة التعافي الخاصة به ستشمل مجموعة كبيرة من المشروعات الخضراء كما أطلق أكبر برنامج للسندات الخضراء في العالم للمساعدة في تمويل أهدافه.

ويحذر العلماء أيضا من أن الوقت ينفد لإنقاذ الكوكب من كارثة مناخية مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقا.



