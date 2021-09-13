ماريو فيرنانديز يعلن اعتزاله اللعب الدولي

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أعلن المدافع الروسي ماريو فرنانديز المولود في البرازيل، اليوم الإثنين، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي.

وقال فرنانديز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الروسي لكرة القدم "أصبح عمري 31 عاما هذا الأسبوع وتزايدت إصاباتي كلما تقدمت في العمر".

وأضاف فرنانديز "ولهذا أصبح من الصعب علي اللعب في صفوف المنتخب الوطني ومع النادي الذي أنتمي إليه في نفس الوقت".

وخاض المدافع الأيمن مباراة ودية واحدة مع منتخب البرازيل في 2014 قبل التحول لتمثيل روسيا بعد الانضمام إلى سسكا موسكو.

وشارك فرنانديز في 33 مباراة دولية مع المنتخب الروسي وأحرز خلالها خمسة أهداف.