قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن مصر تمكنت من تحقيق أمور منذ عام 2015 لم تتحقق خلال الـ20 عامًا الماضية، لافتًا إلى أن بناء دولة رقمية يعتمد على وجود قواعد بيانات مميكنة على الحاسب الآلي أو محتوى البيانات الضخم.



وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تحويل كابلات الاتصالات النحاسية إلى ألياف ضوئية، موضحًا أن الأمر أدى إلى سرعة الإنترنت وحمل كمية معلومات كبيرة في الثانية.



وأشار إلى أن الأمر ساهم في التعلم أونلاين والتفاعل بين المعلمين والطلاب خلال جائحة كورونا، متابعًا: «لو حدثت جائحة كورونا منذ 5 سنوات ماضية كان أولادنا راح عليهم السنة لأن الإمكانيات الموجودة سابقًا لم تسمح بالتفاعل السريع المباشر».



ولفت مستشار رئيس الوزراء، إلى أن منصة مصر الرقمية بمثابة نقلة نوعية في التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تضم بيانات المواطن وأسرته بالكامل بمجرد التسجيل عليها ووضع الرقم السري.



وذكر أن المنصة تقدم 100 خدمة حكومية الآن دون حاجة للذهاب إلى المقر الحكومي، قائلًا إن وزارة الاتصالات تستهدف الوصول إلى 200 خدمة في المستقبل؛ وخاصة أن التحول الرقمي يمنع الفساد.





