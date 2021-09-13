قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع اليوم مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركز شبين القناطر، لافتًا إلى أن المركز يضم 9 قرى أم، و36 قرية تابع، و148 نجعًا وعزبة.

وأضاف الهجان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المبادرة تستهدف توفير خدمات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والسكن الكريم للأهالي، قائلًا إن عدد المنازل المستهدف تطويرها بالمركز 1688.

وأشار إلى أن المواطنين لم يصدقوا تواجد رئيس الوزراء اليوم ومتابعته للمبادرة ومعدلات التنفيذ، مؤكدًا أن الإنشاءات والمرافق بالمنازل المستهدف تطويرها داخل مركز شبين القناطر ستكون على نفقة الدولة بالكامل.

وذكر محافظ القليوبية، أن المحافظة قد تتحمل توفير جزء من الأثاث بمشاركة المجتمع المدني، منوهًا إلى أن بعض المنازل بالمركز غير صالحة للإقامة، فضلًا عن أن الإقامة داخلها يمثل خطورة.

وأكد أن المواطنين لن يتكلفوا مليمًا في عملية تطوير منازلهم في إطار مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء للمواطن البسيط، مضيفًا أن حجم تنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحي والمياه بالمبادرة بلغت 70%.

ولفت إلى التنسيق والتناغم بين الأجهزة المعنية كالتنمية المحلية والإسكان وحياة كريمة والقيادات التنفيذية لـ«حياة كريمة»، وإجراء اجتماعات شبه أسبوعية وزيارات ميدانية للمواقع لمتابعة المشروعات.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

من جهتهم، أعرب عدد من أهالي قرية نوى عن سعادتهم بتواجد رئيس الوزراء على رأس وفد يضم عددا من المسئولين المعنيين لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير القرية، مطالبين رئيس الوزراء بنقل تحياتهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على التوجيهات الخاصة بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار مبادرة «حياة كريمة».