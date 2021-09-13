رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال التجميل والتطوير بالأحياء

تفقد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال التجميل والتطوير الجارية بطريق المطار، نجع أبو عصبة، نجع البهاجة، والشيخ موسى، وذلك في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد، وأعمال مشروع إحياء طريق الكباش.

كما تفقد لطفي شارع مدرسة الصنايع لمعاينة أي حالات فردية للباعة الجائلين وإزالتها فورًا وعدم التهاون في هذا الأمر، مشددا بتكثيف الحملات على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

كما تم تنفيذ حملة لإزالة تعديات وتراكمات بشارع المطافي القديم حيث تمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض ورفع جميع التراكمات والتي أسفرت عن رفع ٤٠ طن مخلفات صلبة.