رئيس لجنة مكافحة كورونا: زيادة الإصابات بالفيروس جاءت بسبب التخلي عن الإجراءات الإحترازية

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حسام حسني إن هناك زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال شهر سبتمبر الجاري عن السنة الماضية وذلك بسبب فقد الحذر و التخلي عن الإجراءات الاحترازية والإهمال فى التباعد الجسدي.. مطالبا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع التباعد الاجتماعي خلال الفترة الراهنة.

وأشار رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لقناة " إم بي سي مصر" مساء اليوم /الأحد/ إلى أنه يوجد لدى وزارة الصحة حزمة من الأمصال الخاصة بفيروس كورونا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك تعاونا تاما مع وزارة التعليم حتى يتم تلقيح كافة المدارس على كافة الجمهورية.

وأكد أن وزارة الصحة قامت بتوفير كل الكميات الكافية لتلقيح هيئة التدريس في الجامعات والمدارس وذلك يعتبر طوق نجاة بالنسبة لأمور الدراسة، موضحا أن تلقى المواطن للقاح لا يعنى أنه ليس معرض للإصابة بالفيروس وإنما لابد عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية.