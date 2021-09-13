قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن حلمها الشخص الدائم هو تعليم الأطباء والأطقم الطبية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد: "أكتر حاجة لها تأثير كبير واستدامة هو تعليم الأطباء.. لما نعلّم الأطباء هتكون فرصهم في السفر أكبر، معنديش مشكلة، لكن اللي هيتبقى هيكون متعلم بدرجة عالية".

وأوضحت الوزيرة، أنه تم تحسين دخل القطاع الصحي بشكل كامل في العامين الماضيين، مؤكدة العمل المستمر أيضًا على تحسين بيئة العمل وتوفير الأدوية والمستلزمات إلى جانب التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في التشخيص الصحيح للحالات.

وأشارت زايد إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي ساهمت في تطوير الأطباء مهنيًّا وتعليميًّا، بما في ذلك فترة انتشار جائحة كورونا التي لم تعرقل هذه الجهود.

ولفتت الوزيرة، إلى أن رفع كفاءة العاملين يمثّل الضمانة الوحيدة لاستدامة الخدمة الصحية.