كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختفاء أحد الأشخاص بالدقهلية والعثور على جثته وإنتشالها من نهر لنيل وضبط الجانى.



حيث أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب نجله مدرس ومقيم بطلخا عن مسكنه عقب خروجه لقضاء بعض احتياجاته من مدينة المنصورة.



بالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من شرطة النجدة بالعثور على جثة المذكور بنهر النيل بدائرة القسم بكامل ملابسه وعثر بطيات ملابسه على ميدالية مفاتيح وتعرف والده عليه وقرر أنها لنجله الـمُبلغ بغيابه.



تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (حاصل على بكالوريوس، مقيم ببندر طلخا) حيث تقابل مع المجنى عليه بناءً على موعد مُسبق بينهما لمطالبة المجنى عليه له بمبلغ مالى مستحق لديه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، واعترف بأنه بتاريخ الواقعة إصطحب المجنى عليه بسيارته لإعطائه جزءا من المبلغ المالى وأثناء سيرهما أعلى إحدى الكابرى توقف بزعم حدوث عطل بالسيارة وترجل خارج السيارة، وأثناء توقفهما حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفع المجنى عليه من أعلى السور الحديدى للكوبرى فسقط بالمياه وغرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.