أحمد موسي: فيديو أيمن الظواهري تكليف بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنَّ الإرهابي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة ظهر في فيديو جديد تزامنا مع الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر.



وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن التصوير كان مختلفا وكان الفيديو طويلا ويبرهن على أن التمويل مازال موجودا بقوة فالفيديو لم يكن في كهف أو صحراء ولكن في مكان جيد.

وأوضح أن حديث الظواهري لم يأت بجديد ولم يتحدث عن أمر يتم حاليا وأقرب حدث تكلم عنه كان يناير الماضي في سوريا كما تحدث عن الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه منذ فترة.

وأشار إلى أنّ أيمن الظواهري كان متهما في قضية قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهرب ولم يعد وهو العقل المدبر لتنظيم القاعدة، معتبرًا أن ظهور الظواهري بمثابة تكليفات ورسائل لتنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في المناطق التي حددها.

