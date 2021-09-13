كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تفاصيل تعرضه لحادث سير، قائلًا إنّه لم يتعرض لأي إصابات حيث خرج منه سالما، رغم تضرر السيارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "تعرضت لحادث تصادم بسيارة نقل ثقيل تقل بضائع بالمنطقة الصناعية ببرج العرب".

وطمأن رئيس مجلس إدارة نادي سموحة محبيه قائلًا: "الحمد لله أنا بخير وربنا ستر.. السيارة النقل صدمتني من الجنب، وبعدها تحرك السائق"، موضحًا أن السيارة التي صدمته كانت تعمل على نقل البضائع من بعض المصانع بالمنطقة الصناعية ببرج العرب.

وأوضح عامر أنه عند مواجهة السائق من قبل الشرطة قال إنه أول مرة يمارس قيادة السيارة، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة.

