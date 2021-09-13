الفلبين تسجل 640 إصابة جديدة بسلالة «دلتا» من فيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم /الإثنين/ أنه تم تسجيل 640 إصابة جديدة بسلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الحالات بالبلاد إلى 2708 حالات .

وأوضحت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 584 حالة محلية بالإضافة إلى 52 حالة وافدة من الخارج، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من 4 حالات أخرى.

كانت السلطات الفلبينية قد أعلنت أمس الأحد تسجيل 21 ألفاً و411 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و227 ألفاً و367 حالة في ظل التفشي الواسع لمتحور "دلتا" شديد العدوى.