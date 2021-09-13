مواهب لايبزيج تعزز مواهب بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

معززًا صفوفه من منافسه المحلي لايبزيج بدءًا من رأس الجهاز الفني وصولًا إلى اللاعبين، يستهل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا مشواره في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بمواجهة نارية ومرتقبة مع مضيفه برشلونة الإسباني.

بعد أن جلب باريس سان جيرمان الفرنسي نجومًا أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس، ووقّع مانشستر يونايتد الإنجليزي أخيرًا مع جادون سانشو وأعاد أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، لجأ بايرن الى وصيف الموسم الماضي ومنافسه المحلي الأبرز لضم المواهب.

يصل بايرن إلى أوروبا منتشيًا من بدايته الجيدة في البوندسليجا حاصدًا عشر نقاط من أول أربع مباريات، وواثقًا بفريقه رغم عدم التوقيع مع أسماء كبيرة خلال الصيف.

أكد الرئيس التنفيذي أوليفر كان الأسبوع الفائت "نحن في موقعٍ جيدٍ جدًا، لدينا العديد من الاحتمالات والخيارات. نحن حتمًا قادرون على المنافسة".

تعاقد العملاق البافاري مع المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو من "الثيران الحمر" مقابل 42.5 مليون يورو (50 مليون دولار)، إضافة إلى لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر القادر على شغل مراكز عدة بسعر رائع بلغ قرابة 16 مليون يورو، في أهم صفقتين للنادي هذا الموسم.

- "لا نجبر أحدًا" -

في مفارقة، استهل سابيتسر مشواره مع بايرن السبت بدخوله من دكة البدلاء خلال الفوز 4-1 في لايبزيج، حيث بدأ الموسم كقائد للفريق قبل أن ينتقل إلى بافاريا.

وكان بايرن تعاقد مع المدرب يوليان ناجلسمان (34 عامًا) من نادي شرق ألمانيا بعقد لمدة خمس سنوات، مقابل 30 مليون يورو وفقًا للتقارير، خلفًا للمدرب هانزي فليك المنتقل لتدريب المنتخب الوطني.

يرفض كان فكرة أن بايرن تعمّد إضعاف لايبزيغ الذي خسر ثلاث من مبارياته الأربع الأولى في الدوري هذا الموسم "لدينا دائمًا فكرة واضحة عن اللاعبين والمدربين الذين نعتقد أنهم جيدون. عندما تكون الفرصة متاحة، نحاول الإفادة منها".

وتابع الحارس الدولي السابق "لا علاقة لذلك بإضعاف الخصم. لا نجبر أحدًا على القدوم الى بايرن".

يقول ناجلسمان إن الفريق الذي ورثه "أكثر من كافٍ" لمنافسة، ويتوقع استخدام مجموعة من 14 إلى 15 لاعبًا لخوض "90 في المئة" من المباريات هذا الموسم.

أوقعت القرعة بايرن مع برشلونة، دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي في المجموعة الخامسة.

ستكون مواجهة الثلاثاء على ملعب كامب نو الاولى منذ أن ألحق بايرن خسارة مدوية ومذلة 8-2 بغريمه الكتالوني في ربع نهائي موسم 2019-2020 في طريقه الى اللقب.

احتفط بايرن بسبعة لاعبين من الذين بدأوا المباراة التاريخية في لشبونة (استكملت البطولة بنظام خروج المغلوب بسبب تداعيات جائحة كورونا)، وهو يملك كل المقومات للفوز باللقب القاري الأسمى للمرة السابعة في تاريخه.

مع الإضافة التي يقدمها أوباميكانو في الدفاع، يملك بايرن جواهر خطي الوسط والهجوم في الـ"مانشافت"، إلى جانب القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم عام 2020.

يشكل يوزوا كيميش وليون جوريتسكا ثنائيًا قويًا في خط الوسط مع سيرج جنابري ولوروا سانيه على الأطراف، بالإضافة الى صانع لألعاب المخضرم توماس مولر.

- بديل جاهز –

يقترب ربما ليفاندوفسكي (33 عامًا) ومولر (31) من نهاية مسيرتيهما، ولكنهما يمران الآن بأفضل مستوياتهما.

بعد أن سجل 41 هدفًا في البوندسليجا الموسم الماضي محطمًا الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي فارق الحياة الشهر الفائت (40 هدفاً في 1970-1972)، يملك ليفاندوفسكي ستة أهداف في أربع مباريات في الدوري هذا الموسم، بما فيها هاتريك ضد هرتا برلين وركلة جزاء ضد لايبزيج.

استدعي مولر مجددًا الى صفوف المنتخب عطفًا على المستويات المميزة التي يقدمها والتمريرات الحاسمة التي يزدد بها زملائه، لا سيما "ليفا".

لكن يبدو أن بايرن بدأ يبحث عن المهاجم البديل للمواسم المقبلة. من المتوقع أن ينضم الى السباق الأوروبي لضم الموهبة النروجية الرائعة إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، لاسيما وأن التقارير تشير الى أن عقده يضم بند تحرير يصبح ساريًا في 2022.

إلا أن الفريق البافاري ضمن بديل مولر مع الشاب الواعد جمال موسيالا (18 عامًا). سجل الدولي الألماني الهدف الثالث ضد لايبزيج رافعًا رصيده الى ثمانية أهداف في 31 مباراة في البوندسليجا.

يؤكد مولر أن موسيالا "موهبة مميزة" و"يعمل بجهد كبير"، في حين يعتبر ناجلمسان أن المراهق هو "استثنائي بالفعل".

حين سئل مولر عن فكرة أن يحمل موسيالا رقمه في النادي المنتخب الوطني في المستقبل، أكد "نعم.. بإمكانه أن يحصل عليه.. يومًا ما".