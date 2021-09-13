مسئول: انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة نهاية ديسمبر المقبل

قال اللواء محمد كيلاني، رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى، إن الجهاز يعمل في 10 محافظات ضمن مشروع مبادرة حياة كريمة وهي المرحلة الأولى للمبادرة بواقع 25 مركز و750 قرية و4 آلاف تابع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية كانت موفقة للغاية.



وأوضح رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى أنه يتم تنفيذ 9 مجمعات خدمية و9 مجمعات زراعية بمحافظة القليوبية و29 مركز شباب من إجمالي 511 مركز شباب على مستوى العشر محافظات في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التي يعمل بها جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى.



وأشار اللواء محمد كيلاني إلى أن طلبات المواطنين كانت توفير المياه والصرف، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة تخطت أحلام المواطن ويتم تنفيذ مراكز خدمية ومراكز شباب وغيرها من الخدمات الأخرى.



وذكر أن الوقت المحدد لنهاية المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في 31 ديسمبر من العام الجاري، موضحا أنه يتم التنسيق مع كامل أجهزة الدولة بالكامل لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة.



واستطرد رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى أن تكلفة مشاريع مبادرة حياة كريمة في مركز شبين القناطر تبلغ 2 مليار و600 ألف جنيه.





