حي النزهة يلاحق المخالفين للقانون ويهدم عقاراتهم

شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملات مفاجئة بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية ومسئولي المربعات؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بمتابعة أعمال المباني المخالفة وإزالتها في المهد.



وقال عقل، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنه تم إزالة القطع رقم اثنين وثلاثة وأربعة بأرض المثلث بشارع جوزيف تيتو، مشيرا إلى إزالة العقار 15 شارع محمود عصمت بالشيراتون، وهو عبارة عن بناء مخالف فوق سطح العقار وهي غرفة وحمام ومطبخ.



وأكد رئيس حي النزهة، إزالة العقار رقم 8 شارع عمر الحريري، لقيام المخالف باستقطاع جزء من مدخل العقار وعمله محل تجاري، لافتا إلى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، لإعلاء هيبة ومكانة الدولة.