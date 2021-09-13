نيفيل: صلاح مثل كريستيانو رونالدو

نال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إشادة كبيرة من جاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق.

قال نيفيل خلال الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي على شبكة سكاي سبورتس "عندما عاد صلاح مجددا للدوري الإنجليزي، لم أتخيل أنه سيكون اللاعب الذي نراه الآن، لقد كان رائعا في مباراة ليدز يونايتد".

وأضاف "البعض تخيل أن صلاح لاعب جيد نظرا لما قدمه في الموسم الأول مع ليفربول، لكن مواصلة الأداء الجيد موسم بعد آخر، أثبت به أنه من المهاجمين البارزين في الدوري الإنجليزي، إنه ليس رأس حربة، ولكنه يتحول إلى مهاجم عندما يتوغل من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء، مستغلا قدمه اليسرى".

وواصل جاري نيفيل "صلاح يتعرض للانتقادات أحيانا، ويتهم بأنه أناني، ولكنه ليس أنانيا بل لاعب رائع، يفكر في تسجيل الأهداف بشكل أكبر من زميليه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، صلاح مثل كريستيانو في سعيه لتسجيل المزيد من الأهداف".

واحتفل محمد صلاح بتسجيله 100 هدف في الدوري الإنجليزي خلال المباراة التي انتهت بالفوز على ليدز يونايتد بثلاثية دون رد، أمس الأحد، في الجولة الرابعة من البريميير ليج.