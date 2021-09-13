 الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا بقائمة الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب - بوابة الشروق
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الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا بقائمة الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 10:07 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 10:07 م

أعلنت الإمارات إدراج 38 فرداً و15 كياناً، ضمن قائمة الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.
وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الإثنين قرارا بـ"إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة، في إطار حرص الدولة على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".
وطالب القرار الجهات الرقابية "بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة".
وتشمل القائمة أشخاصا من الإمارات واليمن والسعودية ولبنان واليمن وسوريا الأردن ونيجريا والهند وأفغانستان وإيران وبريطانيا وسانت كيتس – نافيس.
كما تشمل كيانات وشركات للتجارة والملاحة والشحن والنقل بالشاحنات والكومبيوتر والصرافة.

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