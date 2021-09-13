مدير مركز الأعصاب بطب عين شمس: مرض مؤمن زكريا ليس له علاج

تحدثت الدكتورة ناجية فهمي مدير مركز الأعصاب والعضلات بكلية الطب بجامعة عين شمس، عن حالة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقالت ناجية خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إنّ النوع الذي يعاني منه مؤمن زكريا هو التصلب الجانبي للضمور، ويصيب الخلايا العصبية بالحبل الشوكي، موضحة أنه لم يتم ابتكار علاج لهذا المرض.

وأضافت أنها ليست متابعة لحالة مؤمن زكريا الحالية، ولا تعرف تفاصيل حالته بصورة دقيقة حتى تستطيع الحديث عن مدى استجابته للعلاج أو تحسن حالته.

