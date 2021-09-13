رئيس «مكافحة كورونا»: سنتخطى الموجة الموجة بجهود وزيرة الصحة والدولة كلها

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تقع حاليًّا في مرحلة الحذر في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الإصابة بكورونا ضمن الموجة الرابعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد: "الحمد لله، زي ما ربنا أكرمنا بجهود وزيرة (الصحة) والدولة كلها في عبور الموجات الأولى والثانية والثالثة سنتخطى الموجة الرابعة، والأمر يتطلب أيضًا التعاون من قِبل المواطنين".

وأشار إلى أن الموجة الرابعة لتفشي كورونا تضم كل متحورات الفيروس، بما يجعل هذه الموجة أكثر انتشارًا، مُشدّدًا على أهمية دور المجتمع الذي وصفه بـ"الأهم"، فيما يخص مواجهة هذه الحالة.

وأكّد حسني، أن الدولة فعلت ما عليها، لا سيما فيما يتعلق بتوفير اللقاحات، مؤكدًا توفّر خمس أنواع من لقاحات ضد الفيروس، بكميات تكفي كل من يطلب الحصول على اللقاح.

وأوضح أن مصر أصبحت دولة منتجة للقاحات، مشيرًا إلى أن كل اللقاحات الموجودة في مصر فعالة وآمنة.