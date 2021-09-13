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اليوم.. فتح باب التقدم للحصول على المنح الجامعية الخاصة بجنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء
رضا الحصري:
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 9:31 ص

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن فتح باب تقدم الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة، للحصول على المنح بالجامعات الخاصة.

وقال اللواء خالد متولي، مفوض محافظ جنوب سيناء للمنح والعلاجات الثقافية، إنه جرى فتح باب التقدم للمنح اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، وسيجري تقديم الطلبات من قبل الطلاب الراغبين في الحصول على المنحة بمكتب الشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة.

وأوضح، في تصريح له اليوم، أن المستندات المطلوب تضمنها بملف طلب الحصول على منحة دراسية جامعية، هي: صورة بطاقة الترشيح من تنسيق الجامعات الخاصة، وصورة بطاقة الترشيح من تنسيق الجامعات الحكومية لهذا العام، وطلب الحصول على المنحة موقع من الطالب وولي أمره، على أن يكون الطلب مطابق للترشح الوارد في بطاقة ترشح الجامعات الخاصة، ومستخرج رسمي من شهادة ميلاد الطالب، وصورة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

وتابع: إضافة إلى إرفاق استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسعادة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية والابتدائية.


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