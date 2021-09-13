سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن سوهاج القبض على عصابة سرقة الدرجات النارية بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تكوين شخصين لأحدهما معلومات جنائية، تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية بأسلوب "المغافلة"، مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع بدوائر قسمي شرطة "أول وثان سوهاج، ومركزي شرطة "دار السلام وطهطا"، وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة.