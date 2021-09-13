 المتحدث باسم ميركل: المستشارة ستنهي فترة ولايتها بكامل طاقتها - بوابة الشروق
الإثنين 13 سبتمبر 2021 4:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

المتحدث باسم ميركل: المستشارة ستنهي فترة ولايتها بكامل طاقتها

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
برلين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 4:20 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 4:20 م
قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المستشارة ستواصل عملها "بكامل طاقتها" حتى آخر يوم لها في المنصب.

وقال شتيفن زايبرت اليوم الاثنين ردا على سؤال صحفي حول توقعه ما إذا كانت المستشارة ستلقي على الأمة خطاب التهنئة التقليدي بمناسبة العام الجديد، وذلك بالنظر إلى احتمالية أن تطول فترة المفاوضات حول تشكيل حكومة ألمانية جديدة، إنه سيُجرى التصرف "على النحو المنصوص عليه في الدستور" لحين اختيار رئيس أو رئيسة حكومة جديدة عقب الانتخابات العامة المقررة في 26 سبتمبر.

وذكر زايبرت أنه لا يمكن أن يقيم في الوقت الحالي مطلقا، "ما إذا كانت المفاوضات (حول تشكيل حكومة) ستستغرق وقتا طويلا بعد الانتخابات"، مضيفا أنه يترك هذا التنبؤ للصحفي الذي طرح السؤال.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك