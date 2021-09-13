علق الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، على هجوم البعض على الجامعة بعد صدور مذكرة النيابة العامة بشأن واقعة «فتاة الفستان»، قائلًا: «هل الطالبة جاية من إسرائيل حتى نكون ضدها؟».



وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الجامعة كانت حريصة منذ بداية الأزمة على عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، منوهًا إلى أنها تعرضت للإساءة بصورة غير مبررة ومنطقية بعد صدور مذكرة النيابة العامة.



وأشار إلى أن الجامعة كانت تمتلك سلطة إجراء تحقيق داخلي بالواقعة لكنها فضلت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، متابعًا: «لو عاوزين نخبي حاجة لماذا أحلنا الأمر للنيابة العامة؟ هذا المنطق التآمري غير موجود».



وعن رسوب الفتاة ببعض المواد، أوضح رئيس الجامعة أن الفتاة رسبت فيها قبل حدوث الواقعة، إضافة إلى أنها حصلت على امتياز في المادة التي امتحنتها بعد الواقعة، مؤكدًا أن المراقبين لا سلطة لهم في التحكم بدرجات الامتحانات.



وذكر أن رئيس الجامعة لا يملك أن يتجاهل أو يتغاضى عن أي شكوى مقدمة له، مضيفًا: «الموظفات تقدموا بشكوى ضد حبيبة ومعها مذكرة النيابة العامة، والجامعة كانت أول طرف بادر للدفاع عن الفتاة عندما وقعت الحادثة».



ونشرت جامعة طنطا، مساء الأحد في بيان رسمي، قرار النيابة العامة بشأن الواقعة المعروفة إعلاميًا بفتاة الفستان، والمسجلة بالقضية رقم 7403 لسنة 2021 إداري مركز طنطا.



وأصدرت النيابة العامة قرارها بتبرئة ساحة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الديني والتحرش بالطالبة حبيبة طارق، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021.