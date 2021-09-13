أعلن الاتحاد الأوربي، اليوم الإثنين، أنه سيرسل فريقًا لمراقبة الانتخابات العراقية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد الأوروبي ـ في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية ـ أن "ذلك جاء استجابة للدعوة التي وجهتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى الاتحاد الأوروبي لإرسال فريق لمراقبة الانتخابات التشريعية العراقية التي ستجرى في العاشر من شهر أكتوبر المقبل".

ولم يتبق على الانتخابات المبكرة في العراق إلا أياما معدودات، وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي قرر أن يكون يوم الاقتراع في العاشر من الشهر المقبل.