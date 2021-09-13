السفير الأمريكي بالعراق: دورنا هو تمكين القوات العراقية لضمان عدم عودة داعش

أكد السفير الأمريكي لدي العراق، ماثيو تولر، اليوم الاثنين، أن الدور الحالي للقوات الأمريكية في العراق هو تمكين القوات الأمنية العراقية لضمان عدم عودة تنظيم "داعش" الإرهابي مرة أخرى، وأيضا لتقديم المشورة والمعلومات الاستخبارية للحكومة العراقية.

وقال تولر في مقابلة خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، إن القوات الأمريكية منذ عام 2014 أنجزت الكثير من الأشياء الرائعة بفضل التعاون الأمريكي العراقي، لافتا إلى أنه "بنهاية هذا العام حملتنا ضد تنظيم داعش ستدخل مرحلة جديدة تتصدرها القوات العراقية والبيشمركة".

وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يشكل تهديدا للعراق وسوريا، حيث نفذ العديد من الهجمات على منشآت عسكرية في ديالى، وبمناطق أخري لا يتم السيطرة عليها بين الخطوط العراقية الفيدرالية والكردية.

وأضاف أن الدول المجاورة للعراق تريد رؤية أنشطة المليشيات المسلحة تحت مراقبة الحكومة العراقية، متابعا: "شهدنا هجمات في أربيل والمنطقة الكردية ونحن ندينها بشدة لأنها تمثل تهديدا لشعب العراق واستقراره".

وذكر أن "قوات الأمن العراقية والبيشمركة كانوا شركاء في هزيمة داعش لكن يجب أن يكون هناك تنسيق أقوى، ونأمل أن يكون انخراطنا في العراق يساعد في تطوير القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وأشار إلى أن الانتخابات المنتظرة في العراق الشهر المقبل مهمة جدا، مؤكدا أن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أقدمت على الخيار الصائب بإجراء انتخابات مسبقة، متمنيا أن تكون الانتخابات المقبلة في العراق نزيهة وشفافة.

وتابع: "سنعمل مع السلطات العراقية على أن تكون الكلمة في الانتخابات القادمة للشعب العراقي"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أوضح أن أمن العراق هو أمن للشرق الأوسط، وأن أي نفوذ إيراني في العراق هو معاد للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن العراق دولة ذات موارد هائلة، ولكن سياسات الحكومات السابقة لم تستغل تلك الموارد جيدا، لافتا إلى أن استقرار العراق سيتم عن طريق دولة مزدهرة.