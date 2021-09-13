قال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه كان في أسوأ حال بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريقه في الشهر الماضي أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، والتي تراجع على أثرها إلى ذيل الترتيب.

وخسر النادي اللندني أول 3 مباريات في الموسم الجديد للدوري الممتاز، بما في ذلك الهزيمة المهينة (5-صفر) في ملعب سيتي، قبل أن يفوز السبت الماضي في ملعبه (1-صفر) عل نوريتش سيتي ليتقدم للمركز 16 بين فرق البطولة العشرين بعد أول 4 جولات من الموسم.

وقال أرتيتا الذي تعرض لضغوط كبيرة بعد البداية السيئة، إنه تمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة وخيبة الأمل بفضل دعم أسرته والنادي.

وأضاف المدرب الإسباني "وقتها كنت أشعر بالغضب الشديد وكنت أشعر بالتعب.. وكنت أريد معاقبة نفسي لأنني لا أفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة ولا أحصل على النتائج التي أعتقد أنني أستحقها.. ربما كنت في أسوأ حال بعد الهزيمة في ملعب سيتي".

وتابع "بدأت بعد ذلك في تحليل الأمور والاستماع إلى أراء مختلفة وبعد ذلك جاء دور الأسرة والأهل والأصدقاء الذين يقفون إلى جانبك خلال الأوقات الصعبة. ثم جاء تأثير جميع من في النادي.. الذين سعوا بكل قوة لتغيير الوضع".

وفي الجولة المقبلة من الدوري سيحل أرسنال ضيفا على بيرنلي السبت القادم.