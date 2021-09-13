بابا الفاتيكان يجدد دعوته للكنيسة الكاثوليكية بالانفتاح خلال جولة لسلوفاكيا

جدد بابا الفاتيكان دعوته للكنيسة الكاثوليكية بالانفتاح وإلى حس أكبر بالمجتمع في العالم خلال زيارته إلى سلوفاكيا اليوم الإثنين.

والتقى بابا الفاتيكان الذي سافر إلى المجر قبل الوصول إلى سلوفاكيا أمس الأحد، مسؤولين كما جرت العادة ، قبل أن يتوجه إلى أماكن أخرى محط اهتمام.

وفي الصباح التقى البابا الرئيسة زوزانا تشابوتوفا في القصر الرئاسي ودعا إلى قدر أكبر من الحس المجتمعي في رسالة يبدو أنها موجة إلى عموم أوروبا.

وفي كاتدرائية سانت مارتن ، خاطب رجال الدين المحليين الذين ليسوا دائما على وفاق مع دعوات الحبر الأعظم من أجل التغيير. وكان البعض يخشون قبل الزيارة أنه سوف يتحدث بصرامة إلى الأساقفة. ولكنه ببساطة دعا الكنيسة إلى الاقتراب من "الحياة الحقيقية للشعب" مجددا.