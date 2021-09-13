لبنان يحصل على أكثر من مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الحصول على مبلغ مليار و135 مليون دولار من صندوق النقد الدولي يوم الخميس المقبل.

وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين، إنها "تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيتسلم يوم الخميس المقبل، قرابة مليار و135 مليون دولار أمريكي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، وذلك عن عام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن عام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان".

وكانت وزارة المالية قد طلبت من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وبخاصة العائدة إلى عام 2009.

يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.