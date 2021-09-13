هالة زايد: إدخال التأمين الصحي الشامل في 11 محافظة بحلول نهاية 2022

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن التأمين الصحي الشامل هو المشروع الأكبر والأشمل لأي منظومة صحية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أن المشروع يُنفَّذ حاليًّا في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، مؤكدة قرب تدشين المرحلة الأولى كذلك في محافظتي السويس وأسوان.

وأوضحت أن الاستعدادات جارية للمرحلة الثانية للمشروع في سوهاج والمنيا وكفر الشيخ والقليوبية ومطروح، مؤكدة العمل على الانتهاء من المشروع في 11 محافظة بحلول نهاية 2022.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مبادرة حياة كريمة ستؤدي إلى تطوير كل المنشآت الصحية خلال ثلاث سنوات، وهو ما يُسرِّع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل واستعدادات المحافظات لذلك.